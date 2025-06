Fiorentina alla ricerca di un vice Kean. Torna di moda Ioannidis, con Dzeko sullo sfondo

Getty Images

La Fiorentina è al lavoro per rinforzare il proprio reparto d'attacco nella prossima stagione. L’obiettivo è affiancare a Moise Kean un altro centravanti, e tra i nomi monitorati da tempo c’è quello didel Panathinaikos. Il greco piace da tempo alla dirigenza gigliata, ma la valutazione di 20 milioni è considerata troppo alta: la Viola è disposta ad arrivare al massimo a 10-12 milioni, bonus inclusi. A complicare l’operazione c’è la forte concorrenza, in particolare da parte di club inglesi come Crystal Palace, Leicester e Southampton, già attivi sul giocatore. Ioannidis gradirebbe la Serie A, anche per la presenza dell’amico Mandas alla Lazio, ma la Fiorentina non intende forzarese non ci dovesse essere una rivalutazione al ribasso del prezzo.

- In parallelo, resta viva la pista Edin Dzeko, svincolato dopo il Fenerbahce. Il bosniaco ha avuto contatti col Bologna, ma la società gigliata resta alla finestra. Per la Fiorentina rappresenterebbe un profilo esperto e complementare a Kean. In ogni caso, il mercato sarà improntato alla continuità e alla funzionalità, senza rivoluzioni. Le decisioni verranno condivise con Stefano Pioli, in arrivo in panchina, che potrebbe spingere per alcuni rinforzi già conosciuti, utili a costruire un gruppo unito e competitivo. A scriverlo è il Corriere dello Sport.