A due giorni dalla sfida di Coppa Italia contro il Benevento e a sei da quella di campionato contro il Sassuolo, Vincenzo Italiano e la Fiorentina recuperano dai rispettivi problemi fisici Matija Nastasic e Gaetano Castrovilli, con il secondo in particolar modo che può sperare in un po' di spazio nei prossimi centottanta minuti.



Ancora ai box Bartlomiej Dragowski, il cui infortunio risale a inizio ottobre: un infortunio complicato, tanto che, fa sapere la società viola, Italiano non lo rischia nemmeno nelle partitelle per evitare qualsiasi tipo di ricaduta e averlo al più presto al 100%. Terracciano, intanto, tiene al sicuro la porta viola...