Fiorentina, Cataldi dedica il goal a Bove: "Te l'avevo detto!"

sblocca (e decide) il lunch match del Franchi fracon un bel destro dal limite dell'area su assist di Beltran, portando i viola in vantaggio ed esulta con una dedica speciale.Il centrocampista viola è infatti corso subito verso la telecamera facendo il gesto del numero 4 e il segno del cuore e, in primo piano di fronte alla telecamera a bordo campo,, che stava guardando la gara dall'ospedale Careggi: "", il labiale di Cataldi, che evidentemente aveva previsto di andare in gol proprio oggi.

Nel post partita, intervistato da Dazn,: "L'esultanza è una scemenza tra me e lui, gli ho detto che l'avrei messa sotto l'incrocio".