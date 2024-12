Getty Images

Fiorentina-Cagliari, perché non gioca Kean

40 minuti fa

Il lunch match tra Fiorentina e Cagliari che vanno in campo oggi alle 12:30 all'Artemio Franchi di Firenze non vedrà tra i protagonisti Moise Kean, o almeno non dall'inizio. L'attaccante principe dei viola infatti parte dalla panchina. Non risultano problemi fisici nella scelta di Raffaele Palladino che l'ha motivata come un semplice avvicendamento dovuto ai tanti impegni dell'attaccante che finora le ha giocate tutte, compresa quella di Coppa Italia, dove l'Empoli ha estromesso i viola dalla competizione.



Anche Colpani farà compagnia a Kean in panchina che si affida a Kouamé ed Ikoné. Recuperato ma non dal primo minuto, anche Gudmundsson. Kean è regolarmente a disposizione a gara in corso. La scelta tecnica riguarda dunque l'ex Juve che finora ha già messo a segno nove reti in Serie A e tre in Conference League.