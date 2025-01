Fiorentina, c'è il sì di Pablo Marì: i dettagli

Getty Images

A pochi giorni dall'inizio della sessione invernale di mercato i dirigenti dei club di Serie A hanno già iniziato a fare le prime mosse, e in questo senso la Fiorentina è una delle società più attive: sbarcato in Italiache era già stato bloccato in estate e arriva a parametro zero dal Boca Juniors, i viola hanno ottenuto anche il sì del difensore del Monza- Nelle idee di Palladino il difensore spagnolo, col quale ha già lavorato a Monza,e per il quale c'è una trattativa in corso con il River Plate, secondo quanto riporta Sportitalia Pradè sta aspettando il ritorno di Galliani dalle vacanze per trovare l'accordo anche con il Monza. L'ex giocatore dell'Udinese ha il contratto in scadenza a fine stagione, se l'affare dovesse andare in porto lascerebbe i biancorossi con sei mesi d'anticipo.

- Non solo difesa però, perché la Fiorentina si muove sul mercato anche per rinforzare il centrocampo con l'obiettivo di trovare un sostituto di Bove, e l'obiettivo in attacco è un vice Kean dopo che Palladino ha provato Beltràn senza grandi risultati. In mezzo al campo sta procedendo spedita la trattativa col Napoli pere si potrebbe chiudere già la prossima settimana (prestito con diritto di riscatto), in attacco ci sono diversi profili che piacciono ai viola:dell'Everton.