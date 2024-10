Fiorentina, frecciata social dell'agente di Bove a Souloukou: "Adrena-Lina"

Getty Images

è semplicemente stato il migliore in campo nella partita contro la Roma, la prima da ex con la maglia della Fiorentina. Rigore procurato, assist, gol: una partita da 8 e mezzo in pagella. Ma in generale, il centrocampista classe 2002 è immediatamente riuscito a ritagliarsi un ruolo di primissimo piano in una squadra che sta strappando consensi ovunque e che oggi veleggia al quarto posto nella classifica di Serie A.- Eppure, Bove non avrebbe mai lasciato Roma per sua volontà. Tant'è che, in partenza per Firenze, dichiarò che gli dispiaceva molto per come la storia coi capitolini fosse finita. Ed evidentemente anche il suo entourage aveva qualche sassolino da togliersi dalla scarpa in queste ultime ore.

- Dopo la partita, Bove ha condiviso sul proprio profilo Instagram un carosello con alcune foto della serata. Un post a cui ha risposto immediatamente con un commento Diego Tavano, suo procuratore: "Adrena-Lina". Il riferimento, evidentemente, è alla dimissionaria Lina Souloukou, che ha spinto per la cessione del centrocampista fin da subito.