Fiorentina, vietata la trasferta ai tifosi nella partita col Genoa. Il motivo

48 minuti fa



Una notizia che arriva a pochissimi giorni dalla partita dato che la sfida fra Genoa e Fiorentina si giocherà solamente fra tre giorni. I tifosi della Fiorentina residenti in Toscana non potranno assistere alla partita del Ferraris di Genova. A prendere la decisione è stata in prefetto del capoluogo ligure, Cinzia Torraco. Una decisione che arriva dopo alcuni giorni in cui i tifosi della Fiorentina sono entrati al centro delle pagine di cronaca.



PRECEDENTE - Il provvedimento della prefettura arriva a seguito dell'ultima trasferta che ha visto protagonista la Fiorentina, quella contro il Lecce. Nel tragitto verso il Salento, infatti, alcuni tifosi della Fiorentina si erano scontrati con armi di fortuna con gli ultras della Fidelis Andria bloccando il traffico sulla SS16 all'altezza di Bari. Un fatto, questo, che non era passato inosservato alle forze dell'ordine e da qui la scelta di vietare la trasferta ai supporter viola.