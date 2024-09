Gudmundsson a processo? La Fiorentina spiega come funziona l'accordo col Genoa: "Siamo tutelati al 100%"

Lahanno vissuto una settimana importantissima per il futuro dell'attaccante islandese che, da lunedì, si è recato in patria, a Reykjavik, per la prima udienza del processo che lo vede coinvolto con". Il caso è noto e risale all'estate del 2023 quando, dopo l'incontro con una ragazza in un locale, quest'ultima lo aveva denunciato. Il caso sembrava fosse già stato chiuso lo scorso febbraio, ma l'archiviazione è stata revocata dopo il ricorso degli avvocati della ragazza.

Gudmundsson in Islanda è seguito da un preparato e da un fisioterapista della Fiorentina, ma nel frattempoaccompagnato dal suo avvocato., i legali della donna avrebbero invece chiesto la condanna, il pagamento delle spese processuali e un risarcimento di circa tre milioni di corone islandesi. La sentenza per questo processo è attesa per ottobre, l'eventuale appello sarà entro il mese di novembre e il verdetto definitivo arriverà al più tardi il prossimo giugno.

- L'agitazione in casa viola non c'è, come confermato da Pradé: “sappiamo che lui rischia poco o nulla, mal'operazione rivedendo eventualmente anche i numeri. Il processo è sotto una giurisdizione completamente diversa, abbiamo avuto un team di avvocati che ha studiato tutte le carte. Il ragazzo è strasereno, speriamo ci dia la qualità che cerchiamo”.