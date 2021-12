Ikoné esclude Berardi. Il Corriere Fiorentino ne è sicuro, anche se Italiano ha chiesto un giocatore pronto per la Serie A e quindi per l'esterno del Sassuolo verranno fatti tutti i tentativi del caso. Intanto, la Fiorentina ha l'accordo totale con il Lille per 15 milioni, in modo tale da garantire al tecnico un rinforzo, anche se non il primo sulla lista. Più lontana l'ipotesi Orsolini, che comunque è in uscita da Bologna. L'incrocio di domenica potrebbe essere una buona occasione per riprendere il discorso.