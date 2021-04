A Firenze arriva lae per il popolo viola non è mai una partita come le altre., resa ancora più importante quest'anno dalla situazione di classifica della Fiorentina: sono solo cinque i punti di vantaggio sulla zona retrocessione, vincere è imperativo. Ed è questo che i tifosi hanno voluto sottolineare alla squadra di Iachini in un mix tra incitamento e rabbia.- Nella giornata di ieri infatti,per suonare la carica con cori e striscioni, di cui uno particolarmente eloquente e senza giri di parole: "", firmato dal club Unonoveduesei, cuore pulsante della Curva Fiesole. I giocatori e Iachini, che erano al campo per l'allenamento, sono usciti per ascoltare i cori (che hanno invitato ripetutamente a 'correre' e tirare fuori gli 'attributi') e leggere gli striscioni, mentre il dgè uscito a parlare con i tifosi. Clima rovente, il popolo viola ha voluto ribadire l'importanza della sfida con la Juve per raggiungere l'obiettivo salvezza e che sia necessario per i calciatori il rispetto per la maglia prima di tutto.- Di fronte si è detto c'è il grande 'nemico' Juve e non potevano certo mancare anche messaggi ben poco lusinghieri agli acerrimi rivali. Nel piazzale di fronte al centro sportivo sono apparsi infatti anche altri striscioni che avevano come bersaglioe, soprattutto,