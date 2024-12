Fiorentina, la Juventus su Parisi

Getty Images

Le parole di, agente di Cristianoe Fabianostanno rimbombando pesantemente in casa Fiorentina, con la volontà del procuratore di portare via entrambi i suoi assistiti da Firenze a gennaio che inciderà inevitabilmente sulla sessione invernale di mercato di molti club.Il Milan e il Napoli da tempo sono interessate soprattutto al terzinocresciuto fra Benevento e Avellino e prelevato dall'Empoli nell'estate del 2023, ma dopo la sfuriata di Giuffredi si è inserita nella corsa aanche la Juventus.Giuntoli e l'agente hanno un rapporto datato e positivo (Di Lorenzo, Mario Rui e non solo portati a Napoli) e soprattutto il club bianconero ha la necessità di rinforzare il reparto dei laterali mancini dove soloha dato garanzie a Thiago Motta.

oggi sono stati depauperati e, di conseguenza, c'è la forte possibilità che fra i club possa esserci una nuova collaborazione. E chissà che in questi discorsi non possa inserirsi anche il nome di Arthur che a Torino è rimasto da fuori rosa e che a Firenze lasciò un ottimo ricordo.