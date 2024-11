Fiorentina, le pagelle di CM: per Kean siamo sicuri che 52 milioni siano troppi? Beltran è rinato

Getty Images

: la fucilata di Serdar è impossibile da prendere anche per un fenomeno come lui. Lucidissimo a servire Kean in corsa per la tripletta: prezioso in copertura, velocissimo quando deve cercare il fondo: corona la convocazione in Nazionale con l’ennesima prova di grande sostanza. Aveva detto di ispirarsi a Chiellini una manciata di giorni fa. Chissà se la fasciatura alla testa è un omaggio a lui…accende l’azione della prima rete con un tackle dei suoi. Forse poteva uscire prima della sassata di Serdar, per il resto non rischia nulla

: mette lo zampino nella prima rete di Kean con un tocco preziosissimo. Per il resto ci mette il mestiere in una gara che non lo sollecita particolarmente. Professorefisicamente è cotto, ma il piede e la classe non conoscono stanchezza. Suo il pallone col contagiri scodellato in mezzo che vale la doppietta di Kean.: il capolavoro di Serdar nasce da un pallone che perde lui in zona pericolosa. In generale, è uno di quelli che mostra stanchezza più degli altricontinua ad essere un violino leggermente stonato in una squadra che gioca alla grande. Un bel tiro dopo un’azione personale da sinistra, un pallonetto non riuscito davanti a Montipò. Un po’ pochino.

sessanta metri di corsa in campo aperto e pallone delizioso per Kean. Una buona metà del gol del vantaggio è merito suo. Poi tante belle giocate, dà il meglio di sé quando riesce ad avere un po’ di spazio. Giocatore rigenerato da Palladino.: serve a Kean un pallone golosissimo non sfruttato a doverefallisce, purtroppo, l’ennesima occasione di mettersi in mostra in un pomeriggio in cui avrebbe potuto essere protagonista. Poco determinante sulla fasciail primo pallone che tocca lo scaraventa in rete dopo un ottimo movimento, poi firma la doppietta dopo un’ora di lotta e sponde a far salire la squadra e chiude i conti con una rete tutta sua. Lo scorso anno non era mai riuscito a segnare, in questa stagione è già a quota 12. Ha sul contratto una clausola rescissoria da 52 milioni, se continua così rischiano di essere pure pochi.

: ripropone l’impianto che tanto bene sta facendo in campionato. E nonostante i suoi ragazzi siano un po’ stanchi non lo tradiscono. Trova la sesta vittoria di fila in campionato e francamente fatichiamo a trovare nuovi aggettivi per la splendida classifica della Fiorentina.