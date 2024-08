Fiorentina, Mangala ha detto sì. Ma l'Everton non molla: la situazione

Getty Images

La Fiorentina continua a lavorare senza soluzione di continuità sul mercato. E con le voci sempre più insistenti di un possibile addio di Amrabat, i viola vogliono inserire almeno un altro elemento in mediana che possa garantire muscoli e dinamismo. E il nome in pole, ad ora, sembra essere quello didel Lione.Sul ragazzo, per la verità, è forte l'interesse dell'Everton, che negli ultimi giorni ha approfondito i discorsi senza tuttavia affondare in maniera definitiva. Ed è qui che si è inserito la società di via di Ripoli che ha offerto al Lione la formula del prestito con diritto di riscatto.

- Secondo quello che raccontano i colleghi di Sky, la Fiorentina è forte della volontà del ragazzo, che vuole fortemente raggiungere la Fiorentina. La sococietà gigliata cercherà di raggiungere un'intesa definitiva anche coi francesi anche se l'Everton non ha ancora mollato l'osso.