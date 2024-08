Quanto deve pagare la Fiorentina per il riscatto di Adli

Per chiudere alcuni obiettivi a centrocampo il Milan aveva bisogno di fare spazio, i dirigenti stavano lavorando da tempo su alcuni giocatori in uscita e tra questi - da quando è arrivato Fonseca - c'è sempre stato. L'avventura rossonera del centrocampista francese non è mai decollata, così il club ha deciso di metterlo sul mercato e si sono guardati intorno per cercargli una nuova sistemazione: sia il Milan che l'entourage del giocatore avevano avuto qualche contatti con club stranieri ma senza mai approfondire i colloqui,. Adli, quindi, rimane ancora in Italia.

- La società viola cercava un nuovo centrocampista con le sue caratteristiche da mettere a disposizione di Palladino per il suo 3-4-2-1, così hanno sfruttato l'occasione andando su un giocatore che il Milan aveva deciso di vendere. Non è stata una trattativa complicata,; cifra che i rossoneri incasseranno la prossima estate se la Fiorentina dovesse decidere di prenderlo a titolo definitivo.- L'inserimento di Adli negli schemi di Palladino è legato all'addio di Amrabat. Probabilmente il francese agirà in mezzo al campo e, altro nuovo acquisto. Con Adli in campo l'allenatore può decidere di cambiare modulo anche a partita in corso, l'ex Milan si adatta bene a giocare davanti alla difesa e in caso di emergenza potrebbe essere schierato anche sulla trequarti.