Michael Kayode ha deciso la finale dell'Europeo Under 19 che ha consigliato il titolo all'Italia. Il suo scopritore, Andrea Ritorni, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Firenze: "Ho scoperto Kayode a Gozzano, e rimasi colpito dalla sua tenacia e qualità. Arrivò a zero euro alla Fiorentina visto che il Gozzano fallì. È una persona fantastica e con un'educazione eccellente. Ha tutte le prerogative per fare il giocatore perché ha la voglia e l'umiltà per poterlo fare. Su di lui c'era anche il Parma, ma sposammo la linea Fiorentina. Era una scommessa quasi sicura, ed infatti si è visto. Adesso gioca alto, ma il suo ruolo prediletto è quello di terzino destro. Si ispira un po' a Cafu. Bollini l'ha impiegato in quel ruolo nella nazionale perché aveva Missori su quella fascia."



LE PROSPETTIVE - È molto duttile nella variazione del ruolo. Adesso quando tornerà si aggregherà alla prima squadra, ed Italiano vedrà se è un'alternativa reale a Dodò. Lui vorrebbe rimanere a Firenze. La Fiorentina, Aquilani ed Angeloni sono stati importanti per la sua crescita. Il suo percorso è appena all'inizio, ma penso che sia un calciatore che sarà da grandi palcoscenici in futuro. Ieri nel secondo tempo non è stato dirompente perché ha subito una brutta botta nel primo tempo. La sua volontà lo ha fatto rimanere in campo però. L'anno scorso, tra l'altro, lo volevano due squadre importanti di Bundesliga