Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, ha dichiarato: "Vediamo una crescita, anche se Montella ha fatto solo ieri il primo allenamento con la squadra. Abbiamo grandissimi margini per crescita, partite così sono uno stimolo".



SUL TRIDENTE - "Sono domande da fare all'allenatore. Qualsiasi modulo lascia il tempo che trova, con la Juve bisogna essere perfetti e dare il mille per mille. Serve la partita perfetta".



SU CHIESA - "Non ci sono frasi particolari, ma la voglia di tenerlo e di metterlo al centro del progetto. Vogliamo costruire qualcosa di importante, lui lo sa. Farà una grandissima stagione".



SUL SUO RUOLO - "Devo dare certezze, a tutto lo staff. Le vittorie nascono dalle società".