Anche la Fiorentina si è messa in fila per Sandro Tonali, centrocampista classe ‘00 del Brescia. Il suo nome - secondo quanto scrive La Nazione - è stato suggerito da Stefano Pioli e Pantaleo Corvino farà di tutto per diventare un avversario scomodo della folta concorrenza per il talento.



Il calciatore, in particolare, piace a Inter e Sampdoria, con i nerazzurri che lo hanno visionato recentemente dal vivo per carpirne ancor più le doti.