La Nazione (Firenze) tiene alto il livello di attenzione alla Juventus, che non potrà mai permettersi Vlahovic nel corso della sessione di mercato di gennaio (se non con una cifra molto al di sotto delle pretese viola, che non scendono sotto i 60 milioni), ma potrebbe studiare un piano finanziario per tornare in pole il prossimo giugno. E questa rischia di essere la chiave di lettura dalla parte del giocatore che magari opta per questo tipo di soluzione e non si dice pronto a ragionare sulle mosse e le offerte dei club che si stanno muovendo per gennaio (come l'Arsenal nei giorni scorsi, ndr).