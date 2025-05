AFP via Getty Images

Pallone d'Oro, sfida Psg-Inter anche in quota: Dembele in pole ma Donnarumma e Lautaro credono alla rimonta

12 minuti fa



L'inedita finale di Champions League tra Psg e Inter potrebbe risultare decisiva per l'assegnazione del Pallone d'Oro. Molti dei protagonisti della sfida di domani all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, infatti, sono in corsa sulla lavagna dei bookmaker per la conquista del trofeo: il primo in graduatoria è Ousmane Dembele, autore di 8 gol in questa edizione di Champions, offerto a 2,50. Dietro al fuoriclasse del Psg, c'è il compagno Gianluigi Donnarumma, protagonista di parate decisive nella semifinale di ritorno contro l'Arsenal, offerto a 6. Stessa quota per il capitano dell'Inter Lautaro Martinez, trascinatore dei nerazzurri con nove centri in 13 partite di Champions. Più staccati, a 10, il turco Hakan Calhanoglu e l'ex fantasista del Napoli, passato a gennaio alla corte di Luis Enrique, Khvicha Kvaratskhelia.