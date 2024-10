Getty Images

Foggia, il capitano Carillo: “Ci fa male sentire certe voci. Dimostreremo con i fatti che siamo capaci di rialzarci”

un' ora fa



"Siamo i primi ad essere delusi delle nostre prestazioni. Da domani cercheremo di dare risposte con i fatti e non con le chiacchiere. Ci fa male sentire certe cose in questi giorni. Lo spogliatoio è unito”. Così il capitano del Foggia Carillo in conferenza stampa all’ora di pranzo. “Dobbiamo ribaltare questa situazione. Abbiamo sempre dato il massimo. Non posso rimproverare nulla ai miei compagni di squadra. Domani spero che i tifosi ci aiutino a superare questo momento difficile. Siamo contenti di giocare domani con il Cerignola perché può essere l’occasione di ritrovarci. Sono convinto, lo ribadisco, che ci rialzeremo. Le parole di Capuano non ho idea a cosa possa riferirsi quando parla di cose assurde. Dobbiamo dimostrare che le cose sono diverse da quello che appaiono con la classifica. Il campionato è ancora lungo, vogliamo riprendere il nostro cammino”.