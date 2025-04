Ancelotti svela: "La Nazionale mi sembrava un part-time, ho detto di no. Real? A dire il vero li ho chiamati io"

In un'intervista rilasciata a RSI, Carlo, tecnico italiano che ha fatto la storia del Milan e del Real Madrid che allena anche oggi, ha toccato alcune tematiche interessanti, tra le quali anche la sua scelta di rifiutare la panchina della“Ho detto no alla Nazionale italiana perché non avevo voglia di... mi piace molto stare tutti i giorni al campo a preparare gli allenamenti, e la Nazionale mi sembrava un part time che mi faceva perdere un po’ di passione. Solo per questo”.L'allenatore del Real Madrid si è soffermato anche su uno degli attaccanti più forti da lui allenati (così lo definisce lui),, con il quale ha vissuto i bellissimi anni del Milan: "Era un grande talento, perché era capace di leggere situazioni e smarcamenti come nessun altro. Ha fatto, credo, più di 300 gol, ma penso che quelli segnati con più di un tocco non superino il dieci percento”.

Sul ritorno alAncelotti risponde così: "Se sono rimasto sorpreso dinanzi alla chiamata dei Blancos? In realtà li ho chiamati io. L’anno prima li avevo sentiti per capire se avessero giocatori disponibili per noi, e all’Everton avevamo preso James Rodriguez. L’anno dopo sapevo che stavano cercando un allenatore e parlando con il direttore dissi che dovevano prenderne uno bravo”.A proposito dell': “Il mio sogno era allenare il Liverpool, ma poi mi sono ritrovato all’Everton e ho vissuto la loro rivalità, e adesso sono assolutamente un tifoso dell’Everton. Mi è piaciuto molto l’ambiente, perché c’è una passione verso i colori spettacolare. Noti anche la sofferenza che il tifoso ha per il Liverpool, che per tanti anni e ancora oggi primeggia in Premier League”.