Questo Napoli non ha nulla di Antonio Conte: da Lukaku e compagni troppi segnali di resa in chiave Scudetto

A voler essere particolarmente severi e in parte maliziosi, si potrebbe leggere tutto quanto cometra l'allenatore salentino e il suo attuale club., che ha privato la principale contendente dell'Inter per lo Scudetto di Kvaratskhelia e non lo ha sostituito,piuttosto grande tra le parti ed è come se, in questa crepa, ci fosse finita pure la squadra.– contro l'Atalanta lo scorso gennaio – e la sensazione sempre più diffusa, e ribadita dai secondi 45 minuti di Bologna, che. Anche contro la squadra di Vincenzo Italiano, dopo una prima frazione ben gestita e in cui gli azzurri hanno sfiorato in un paio di circostanze il goal del 2-0,e cercare, anche sull'1-1, di costruire i presupposti per andare a vincerla e approfittare del passo falso dell'Inter a Parma. E, come a Bologna, un Napoli positivo nei primi 45' e tremendamente arrendevole in quelli successivi, lo si è visto a più riprese.di campionato. Da febbraio ad oggi,Ma la fotografia dell'evidente periodo di flessione del Napoli non finisce qui: prendendo in esame soltanto le ultime 5 partite, Lukaku e compagni sono andati a bersaglio 6 volte (e hanno un bottino complessivo di quasi 20 goal in meno della capolista Inter, 48 contro 69), mentre a livello difensivo – fiore all'occhiello del manifesto del calcio contiano – nelle ultime 11 giornate solo in una Meret non ha subito almeno una rete (0-0 a Venezia). In questo lasso di tempo, sono stati 13 i goal concessi e tutto ciò non si può spiegare soltanto con la lunga assenza e le condizioni non ottimali di Alessandro Buongiorno.O meglio, non soltanto. Perché comunque,e riusciva a compensare restando solida e compatta in fase di non possessose a Politano continui a chiedere gli straordinari in assenza di alternative e non rispondi alla chiamata del tuo allenatore per avere un ulteriore rinforzo in difesa (che non ti metta nelle condizioni di spremere Rrahmani e puntare alla bisogna su Juan Jesus),De Laurentiis e Manna non hanno saputo o voluto giocarsi l'azzardo nonostante i 70 milioni di euro incamerati dalla cessione di Kvaratskhelia, maIn frenata costante ormai da due mesi, acciaccata e stranamente stanca, di fisico ma anche di testa, proprio quando la volata decisiva sta per partire.Vengono meno i princìpi cardine del credo dell'allenatore che, ovunque è andato o quasi, ha sempre vinto. Inculcando certezze e convinzione in ciascuno dei suoi giocatori, aiutandoli ad andare oltre i propri limiti. Ma soprattutto a non arrendersi mai, come invece il Napoli sembra aver fatto da qualche settimana a questa parte.