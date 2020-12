L'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro il Bologna: "Pellegrini e Veretout hanno recuperato, si sono allenati ieri ed oggi con la squadra, si sono allenati bene e giocheranno domani. Smalling? Deve recuperare la miglior condizione fisica, è stato importante giocare 45 minuti a Sofia per recuperare la condizione fisica e la fiducia. Deve migliorare la condizione fisica per tornare a fare 90 minuti".



Su Pau Lopez: "Ha sempre lavorato bene e ha giocato molto bene sempre in Europa League. Sta lavorando per tornare a giocare, domani giocherà".



Sugli obiettivi stagionali: "Il presidente non deve chiedere niente. Ho detto che dobbiamo fare meglio della scorsa stagione, siamo arrivati quinti, migliorare sarebbe arrivare tra le prime quattro. Sappiamo che ci sono 7-8 squadre che vogliono lo stesso, ma noi vogliamo fare meglio della scorsa stagione e lottare. Cosa ci manca rispetto a Inter e Juve? Tempo. Inter e Juventus fanno investimenti diversi dalle altre squadre. Noi lavoriamo per avvicinarci. Abbiamo cambiato proprietà e squadra, che è totalmente diversa dal primo giorno in cui sono arrivato, qui quindi c'è bisogno di tempo".



Sul rigore concesso ieri al Sassuolo: Dico quello che ho detto dopo la partita: gli episodi parlano da soli. Ho la stessa opinione che avevo dopo la partita. La stessa situazione è stata tratta in modo totalmente diverso e penso che l'arbitro di ieri non abbia sbagliato".