Diego Forlan, ex bomber dell'Atletico Madrid, parla a TuttoJuve in vista della sfida tra i Colchoneros e la Juventus: "Sarà una partita parecchio dura per entrambe le formazioni, sono due squadra molto simili che condividono diversi aspetti in comune come l'organico e la voglia di non mollare mai. Oggi la differenza è rappresentata, sicuramente, da Cristiano Ronaldo ma anche l'Atlético Madrid possiede grandi giocatori come Griezmann, Morata, Diego Costa e il suo numero tredici: Jan Oblak. La favorita? Non ho dubbi: l'Atletico".



SUL SUO PASSATO ALL'INTER - "A conti fatti, mi sarebbe piaciuto poter giocare di più con i nerazzurri ma purtroppo ho avuto moltissimi infortuni che hanno limitato le mie prestazioni. Sulla Juventus ricordo le indiscrezioni che mi accostavano a loro, ma non c'è mai stato nulla di concreto. Non mi è mai arrivata un'offerta dai bianconeri".