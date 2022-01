Vigilia di Inter-Lazio e a Formello Sarri fa le prove generali nell'allenamento di rifinitura di oggi. In difesa c'è da sostituire Acerbi infortunato. Nonostante la buona prova contro l'Empoli da subentrato, Patric dovrebbe lasciar spazio a Radu come centrale di sinistra. Luiz Felipe, sul centrodestra con Hysaj e Marusic sulle fasce sono invece confermati davanti a Strakosha.



A centrocampo scalpita Basic, che potrebbe far tornare in panchina Luis Alberto, pronto per essere sganciato a partita in corso. Davanti Zaccagni insidia uno tra Felipe Anderson e Pedro per una maglia da titolare.