Giallo Luiz Felipe a Formello. Il centrale brasiliano questo pomeriggio ha abbandonato il campo e lasciato il centro tecnico in anticipo rispetto ai compangi di squadra. Le sue condizioni era buone fino a ieri: da capire quindi se si è trattato di un problema fisico - che lo metterebbe in dubbio per la sfida di giovedì contro l'Empoli - verificatosi oggi o se vi era tutt'altra ragione per la sua uscita anzitempo.