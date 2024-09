Francia-Italia: arbitra Scharer, la designazione per la Nations League

AFP via Getty Images

di Lucianoriaprte finalmente in campo e, dopo la deludente spedizione di Germania dove la bruciante sconfitta contro la Svizzera è costata l'eliminazione agli ottavi degli Europei, arriva finalmente l'occasione del riscatto. E questa è data dalla ripartenza della Nations League che però metterà di fronte agli Azzurri non il più semplici degli esordi. Al Parco dei Principi di Parigi venerdì 6 settembre a partire dalle 20.45 la Francia padrona di casa approccerà alla gara con le stesse motivazioni e voglia di voltare pagina.

Per una partita così delicata nulla è stato lasciato al caso dalla Uefa che, non a caso, ha diramato le designazioni arbitrali per l'incontro e ha scelto uno dei migliori fischietti a disposizione del capo designatori Roberto. Si tratta dello svizzero, già protagonista in questa stagione come fischietto della Supercoppa Europea vinta 2-0 dal Real Madrid contro l'Atalanta.Insieme a lui ci sarà un sestetto arbitrale completamente svizzero composto dagli assistentiIl quarto uomo saràmentre al Var ci sarnno il varistae l'avar