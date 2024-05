Frosinone, Di Francesco: "Gara dell'anno, un po' di paura c'è..."

gettyimages

, allenatore del, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida salvezza contro l'Udinese: "Per quanto riguarda i presenti valuteremo domani mattina. Stiamo provando a recuperare Mazzitelli cosi come stiamo valutando le condizioni di alcuni elementi - si legge su TMW -. Non vogliamo dare vantaggi a nessuno, domani mattina nella rifinitura valuteremo chi sarà disponibile. Per quanto riguarda questa gara credo che più di altre volte ci saranno tante partite nella partita e bisogna avere vari piani per affrontarla. Ci siamo preparati bene, è la gara più importante da giocare per il Frosinone".

"Per me, come dico sempre, è la prossima la gara più importante ma sottolineo che non è la mia partita ma la nostra. E' il noi che deve prevalere, dalla squadra, alla società alla gente. Dobbiamo solo arrivare all'obiettivo finale, parte tecnico tattica diventa relativa ora. Servirà massima attenzione", aggiunge Di Francesco.E infine: "Se c'è un po' di paura? È un bene certo, se condivisa si. Quando è condivisa si prova a superarla insieme e in questa gara servirà ancora di più. Sarebbe da ipocriti dire che non abbiamo paura. Non vogliamo perdere il filo conduttore che ci ha portato fin qui. Consapevoli che bisogna alzare tantissimo il livello di attenzione per fare nostra la partita".