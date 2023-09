Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato a Sky Sport prima della partita interna contro la Fiorentina: "Cerchiamo conferme e stiamo dando continuità a dei ragazzi che cercano ancora la condizione migliore. Sono contento che il gruppo si alleni in un certo modo, ho preferito cambiare: la prossima, che sarà più ravvicinata, magari farò cambi in più".



Che spirito sta vedendo?

"Devono continuare, l'atteggiamento non deve mancare. Coraggio, la sfrontatezza è un'altra cosa: bisogna anche capire a leggere delle situazioni, facciamo errori di gioventù su cui ancora possiamo migliorare".