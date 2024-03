Vincere per svoltare un momento "no". Il match tra Frosinone e Lecce, in programma per le ore 15 costituisce sia per la formazione di Eusebio Di Francesco sia per quella di Roberto D'Aversa un'occasione per riprendersi da una striscia negativa pesante. Nelle ultime 7 partite sono 6 le sconfitte per i ciociari, mentre i pugliesi ne hanno perse 7 nelle ultime 9. La zona retrocessione è decisamente vicina e a entrambe le compagini una vittoria darebbe punti fondamentali nella corsa salvezza.



FORMAZIONI UFFICIALI

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Brescianini, Mazzitelli, Gelli; Soulé, Cheddira, Harroui. All. Di Francesco



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D'Aversa