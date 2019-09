Nelle ultime ore si è diffusa la voce di un interessamento da parte della Russia, e in particolare dalla Dinamo Mosca, per l'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini. Il club avrebbe offerto ai blucerchiati 12 milioni, esattamente quanto versato dalla Samp al Southampton per avere l'esterno.



La Samp avrebbe già declinato la proposta, anche perchè da Corte Lambruschini stanno cercando di chiudere alcune operazioni per rinforzare l'attacco sul filo di lana. Comunque, secondo Sampdorianews.net, l'entourage dell'attaccante avrebbe già fatto sapere di non voler prendere in considerazione un trasferimento. Gabbiadini avrebbe deciso di rimanere in blucerchiato, declinando le offerte estere.