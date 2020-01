In prestito al Galatasaray dalla Roma, Steven Nzonzi non sta attraversando un bel momento, ai ferri corti con la squadra e il tecnico Terim. E il campione del mondo con la Francia due anni fa, non vuole tornare sui suoi passi. Queste le sue parole a fotospor.com: "Io non devo chiedere scusa a nessuno. Non ho fatto nulla. Ma adesso basta, voglio andarmene". Pronto, quindi, a lasciare la Turchia, l'ex Siviglia, che però, al momento, non ha offerte concrete sul tavolo, con diversi club della Premier, come Aston Villa ed Everton, che hanno solo sondato il terreno. Anche perché i costi da sostenere non sono pochi: 250mila euro al Galatasaray (che ha pagato alla Roma 500mila euro il prestito annuale) e più di un milione di euro al giocatore.