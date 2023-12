Nella serata di lunedì, alla cerimonia per il Golden Boy, è intervenuto anche il direttore sportivo dell'Arsenal, Edu Gaspar, che tra una premiazione e l'altra è stato protagonista di un siparietto con Cristiano Giuntoli, capo del mercato della Juventus, in vista della sessione invernale del calciomercato e proprio nelle ore in cui si è iniziato a vociferare di un interesse dei Gunners per Kenan Yildiz. "Se ho parlato con Giuntoli per gennaio? No, lui è un tipo duro, troppo difficile per me trattare con lui...", la sua battuta scherzosa sul dirigente della Juve.