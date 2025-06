Lazio, Provstgaard: "Sento di meritare di essere qui"

Dal ritiro della Danimarca U21 arrivano le parole di Oliver Provstgaard. Il giovane difensore della Lazio, protagonista con la sua nazionale dell'Europeo di categoria che si gioca in questi giorni, ha parlato ai microfoni dell'emittente danese Bold. Il classe 2003 ha fatto il punto sulla sua avventura a Roma, iniziata a gennaio scorso. "Sono in forma - ha detto - non mi sono mai sentito così bene. Sono arrivato alla Lazio con un obiettivo, ovvero quello di diventare un calciatore migliore, a prescindere dal minutaggio. Gioco in una posizione in cui non si cambia molto durante le partite, e ne sono consapevole".

I primi mesi sono serviti da ambientamento. Ora, con l'arrivo di Sarri al posto di Baroni, Provstgaard dovrà giocarsi le sue carte in estate per convicere il nuovo tecnico a puntare anche su di lui nella prossima stagione. "Bisogna avere la testa a posto - ha dichiarato ancora il danese - ed essere realisti. Sono davvero contento di aver trascorso 3-4 buoni mesi a Roma, dove mi sono ambientato, ho imparato la lingua e il modo di fare le cose. Io sono sempre consapevole delle mie qualità. Non ho giocato molto in un club importante come quello in cui sono finito, ma sapevo benissimo che sarebbe stato così quando sono arrivato. Sono sempre stato sicuro che per me fosse il piano giusto a lungo termine. Ho avuto un ottimo colloquio con la società della Lazio sul fatto che avrei dovuto migliorare il mio modo di difendere in Serie A. Credo decisamente di esserci già riuscito. Sono più bravo a usare la mia stazza che è molto importante quando si gioca ad alti livelli. O almeno in Italia, dove il fisico conta molto di più che in Danimarca. Sento di essermi ambientato bene a Roma, mi hanno accolto alla grande. E soprattutto sento di meritare di essere alla Lazio. Sono super contento di come sta andando".