Il presidente del Frosinone e vicepresidente di Confindustria, Maurizio Stirpe, intervistato da TuttoJuve.com parla dell'ex difensore dei laziali, Federico Gatti, che è approdato in Nazionale e si prepara a vestire la maglia della Juventus: "E' pronto, dovrà soltanto avere il diritto di commettere qualche errore come un po' tutti noi. Gatti se la potrà giocare con chiunque in Serie A, diventerà più forte di Chiellini".