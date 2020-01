Si chiama Lukas Konig, è un trequartista argentino, non ha ancora compiuto 18 anni e sarebbe in procinto di trasferirsi al Genoa.



Secondo quanto scrive questa mattina il Corriere dello Sport, il talentuoso classe 2002 ha di recente risolto il contratto che lo legava al Velez Sarsfield, aprendosi di fatto la strada per lo sbarco in Europa. Uno sbarco che potrebbe avvenire con la maglia del club più antico d'Italia.