Genoa, allarme rientrato per Messias: nessun infortunio per il brasiliano

Sospiro di sollievo in casa Genoa riguardo alle condizioni fisiche diIl trequartista brasiliano, protagonista di un ottimo avvio di stagione e già autore di due reti tra campionato e Coppa Italia, aveva fatto sorgere qualche brivido sulla schiena di Alberto Gilardino e dei tifosi rossoblù quando a una manciata di minuti dal fischio finale della gara con il Verona aveva abbondonato il campo con una smorfia sul viso. Il timore era ovviamente che il problema potesse avere ripercussioni pesanti sul giocatore, costringendolo a uno stop forzato più o meno lungo.

In realtà, come racconta questa mattina Repubblica, già ieri Messias si è allenato regolarmente con il resto dei compagni, sostenendo interamente la sessione di scarico svolta dai rossoblù e dimostrando cheIn vista del prossimo impegno di campionato, in programma a Marassi domenica 15 settembrenell'undici titolare di mister Gilardino.