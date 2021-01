Continua l'operazione sfoltimento della rosa del Genoa.

Dopo il post pubblicato da Ivan Lakicevic, che sulla propria pagina Instagram ha annunciato di aver rescisso il contratto in essere con il Grifone, un altro giocatore ai margini dell'organico sembra aver optato per una soluzione analoga.



Secondo quanto riferisce TeleNord anche Joel Asoro avrebbe nelle scorse ore interrotto in maniera consensuale il rapporto con il club ligure.



Il giovane attaccante svedese d'origine nigeriana era sbarcato a Pegli lo scorso settembre, proveniente in prestito dallo Swansea, club al quale farà ora ritorno archiviando una parentesi tutt'altro che positiva.

Con la maglia rossoblù infatti lo si è visto all'opera solamente nelle amichevoli pre-stagionali, tanto che l'unico episodio degno di nota della sua esperienza all'ombra della Lanterna è stato il caso mediatico scoppiato lo scorso 3 dicembre quando, assieme ad altri due compagni, venne sorpreso sugli spalti del Ferraris dalle telecamere disinteressarsi alla gara del Grifone con il Parma per concentrarsi sul proprio cellulare.