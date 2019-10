E' un Aurelio Andreazzoli tutto sommato piuttosto rilassato quello che oggi pomeriggio si è presentato davanti ai giornalisti presenti nella sala stampa del quartier generale del Genoa per parlare della sfida di domani sera contro il Milan: “Da lunedì scorso abbiamo tracciato una linea alle nostre spalle - ha esordito il tecnico toscano - adesso guardiamo soltanto avanti. Quella di domani sarà una partita importante per noi stessi, perché vogliamo rifarci, ma senza pensare al passato”.



Inevitabile toccare l'argomento del possibile esonero che potrebbe capitargli in caso di ulteriore passo falso: “Per portare avanti un progetto servono abnegazione, lavoro e equilibrio, ma anche non farsi prendere da euforie o negatività. Chi fa il mio mestiere però è ovviamente condizionato dai risultati. L'importante è non andare dietro agli umori del momento”.



Dopo aver raccolto appena un punto negli ultimi quattro incontri, Andreazzoli confida di ritrovare la bella squadra ammirata ad inizio stagione: “Dai miei ragazzi mi aspetto che riescano a infiammare il Ferraris come nelle prime due giornate. Che esprimano la voglia che mi hanno dimostrato in questa settimana di allenamenti. Poi oltre agli aspetti tattici subentreranno molte altre variabili, come la voglia e l’orgoglio delle due squadre”.



Per quanto riguarda la situazione infortunati, l'allenatore annuncia che l'unico indisponibile, oltre al solito Sturaro, sarà Antonio Barreca, uscito malconcio dalla gara dell'OIimpico domenica scorso e allenatosi sempre a parte durante la settimana. Pienamente recuperati invece sia Biraschi che Goldaniga, afflitti ultimamente da lievi fastidi muscolari ormai definitivamente svaniti.