Genoa: arriva Oumar Barry, giovane difensore francese

Il Genoa pesca sul mercato francese. In arrivo dal vivaio dell'Ajaccio c'è il terzino sinistro Oumar Barry (classe 2006), pronto a firmare un contratto fino a giugno 2025.

Nelle scorse settimane il club rossoblù aveva portato in Italia l'attaccante romeno Ianis Dobrescu (classe 2008), prelevato dal CSM Deva. E, sempre in prestito, ha preso il centrocampista italiano Fabio Parravicini (classe 2005) dalla Spal.



Il Genoa nello scorso mercato invernale ha effettuato 12 operazioni per la prima squadra: 6 in entrata (il portiere Stolz dal St. Polten, i difensori Spence dal Tottenham e Cittadini dal Monza, il centrocampista Bohinen dalla Salernitana, gli attaccanti Ankeye dallo Sheriff Tiraspol e Vitinha dal Marsiglia) e 6 in uscita (i difensori Dragusin al Tottenham ed Hefti al Montpellier, i centrocampisti Kutlu al Galatasaray e Jagiello allo Spezia, gli attaccanti Fini allo Standard Liegi e Puscas al Bari).