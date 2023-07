Il mercato in entrata del Genoa non si ferma certo al colpo Retegui, accolto con grande calore dai sostenitori rossoblù. La dirigenza è infatti al lavoro per regalare al più presto altri rinforzi al tecnico Gilardino e l'intenzione è di chiudere un paio di colpo entro questo fine settimana. Come riporta Il Secolo XIX, i giocatori nel mirino del Grifone sono Koni De Winter e Fabio Miretti, entrambi della Juventus.