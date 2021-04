Davide Ballardini, allenatore del Genoa, parla in conferenza stampa della Superlega: "Per me il calcio è pop: popolare. Per me il calcio è merito, è solidarietà ed è un bene comune. Io sono cresciuto con questi valori e questa mia passione mi ha portato qui e dato ancor più forza nei valori che vi ho appena detto. Per me il calcio è tutto questo. Pensare di avere squadre che fanno un campionato per loro conto mi sembra tutto strano. Magari è un discorso da vecchio appassionato di calcio che vede il Chievo o il Benevento che vanno a vincere a Torino contro la Juventus o il Verona e il Leicester che vincono i loro campionati. Per me è tutto questo e se nascesse la Superlega la passione e tutti quei valori che vi ho detto verrebbero meno. Lo ripeto, per me calcio è pop. Abbiamo quella cultura lì speriamo di continuare ad averla".