Dai dilettanti alla maglia azzurra: Davide Biraschi, difensore del Genoa con un passato in Prima Categoria, non nasconde l'ambizione di arrivare prima o poi a vestire la maglia della nazionale: "È il mio obbiettivo - ha ammesso l'ex Avellino all'Ansa - per me la gavetta è stata importante, un percorso di grande crescita. Pochi anni fa giocavo in Prima Categoria con gli amici, tra qualche giorno affronterò Cristiano Ronaldo che osservo in tv come una divinità. Sfidarlo sarà un'emozione speciale''.



Quella con i bianconeri sarà la prima di una serie di sfide altamente impegnative per il Grifone: "Siamo attesi da un ciclo difficilissimo - ammette Biraschi - La classifica è tranquilla ma lotteremo finché non avremo la matematica certezza della salvezza. Con la Juve dobbiamo approcciarci in maniera spensierata, senza pressione e con una forte motivazione. E magari con l'aiuto del pubblico potremmo anche riuscire nell'impresa''.