Genoa, Blazquez incontra Preziosi: prove di pace tra vecchia e nuova proprietà

11 minuti fa



Primi passi avanti verso una risoluzione pacifica dei contrasti che da quasi tre anni dividono vecchia e nuova proprietà del Genoa.



Nei giorni scorsi, secondo quanto riporta l'emittente televisiva genovese TeleNord, l'attuale amministratore delegato del club rossoblù, Andres Blazquez, e il precedente proprietario del Grifone, Enrico Preziosi, si sono incontrati in un albergo milanese. Al centro del colloquio proprio le divergenze, prevalentemente economiche, seguite al passaggio di mano della società nell'autunno 2021.



Da anni la 777 Partners, holding con base in Florida attuale azionista di maggioranza del Genoa, ha intrapreso una battaglia legale con Preziosi. Secondo gli americani l'imprenditore irpino non avrebbe esposto in maniera chiara tutti i debiti accumulati nel corso della propria gestione, lasciandoli poi sulle spalle dei nuovi arrivati. Da parte sua Preziosi lamenta invece il mancato pagamento di diversi provvigioni relative ai trasferimenti di alcuni giocatori, acquistati dalla sua dirigenza ma poi rivenduti da quella subentrante.