Un po' per scelta, un po' per necessità Alexander Blessin è al lavoro in questi giorni per trovare un'alternativa tattica al suo Genoa.



Il 4-4-2 iperoffensivo, da molti ribattezzato 4-2-2-2, proposto dal tecnico tedesco nelle prime uscite stagionali del Grifone non ha fin qui dato i frutti sperati. Né dal punto di vista dei risultati, producendo appena due vittorie in cinque gare, né tantomeno da quello del gioco, apparso ancora macchinoso e ripetitivo. Motivi che uniti ai malumori della piazza e al perdurare della squalifica di Albert Gudmundsson, fuori per squalifica per altri due turni, potrebbero convincere l'ex Ostenda a studiare schemi differenti da quello utilizzato fin qui.



A Modena, sabato pomeriggio, il Genoa potrebbe quindi presentarsi con un inedito 4-3-3 o in alternativa con il 4-3-1-2. Moduli che permetterebbero di sfruttare a pieno le doti di Mattia Aramu, George Puscas e Massimo Coda, trio offensivo che finora ha agito assieme soltanto per qualche manciata di minuti venerdì scorso a Palermo.