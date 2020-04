Roma, Napoli, Inter e adesso anche il Torino. Ad Andrea Pinamonti le pretendenti disposte a credere in lui sembrano proprio non mancare. Nonostante una stagione non certo esaltante vissuta con la maglia del Genoa, che a febbraio ne ha riscattato il cartellino dai nerazzurri, il giovane centravanti trentino sembra comunque in grado di suscitare una vera e propria asta di mercato non appena si apriranno le trattative.



Oltre all'interesse di giallorossi e partenopei, emerso nelle scorse settimane, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport pare ora tornare di attualità anche quello dei granata, già accostatisi al ragazzo a gennaio.



Prima di intavolare qualsiasi trattativa, tuttavia, ogni società dovrà fare i conti anche con l'Inter che pur avendone ceduto la titolarità si è riservata un diritto di riacquisto valido fino a giugno 2021.