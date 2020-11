La nota più lieta nel travagliato avvio di stagione del Genoa ha il volto giovane e pulito di Nicolò Rovella.



Il non ancora 19enne regista lombardo, catapultato in mezzo al campo anche dall'emergenza Covid che ha travolto il Grifone, sta stupendo tutti grazie ad una personalità e ad un bagaglio tecnico non comuni. Doti già intraviste negli anni di militanza nel settore giovanile rossoblù che ora vengono confermate e ribadite anche nel calcio dei grandi, attirando sul ragazzo le inevitabili attenzioni delle big del nostro pallone. Juventus e Inter su tutte.



Ad ingolosire bianconeri e nerazzurri, oltre alla possibilità di mettere le mani su uno dei talenti più promettenti del panorama nazionale, è anche l'opportunità di farlo a costo zero. A fine stagione, infatti, Rovella terminerà il suo legame con il Genoa, trovandosi libero di accasarsi dove preferirà senza che al suo attuale club venga corrisposto un solo euro. Un'eventualità che a Villa Rostan non possono permettersi neppure di prendere in considerazione e che sta spingendo la dirigenza rossoblù a correre quanto prima ai ripari. Il piano di Enrico Preziosi e dei suoi collaboratori è ovviamente quello di sottoporre al ragazzo un importante rinnovo di contratto, adeguandone l'attuale stipendio e prolungandone il legame con il club per almeno altre tre stagioni.