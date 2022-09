Sembrava una missione ai limiti del possibile. Quando alla fine dell'ultima stagione agonistica il Genoa si è ritrovato a dover gestirepareva davvero che la necessaria opera di sfoltitura della sua rosa sarebbe stata un'impresa realizzabile soltanto parzialmente.E invece, tre mesi più tardi, il Grifone si ritrova a mercato chiuso con un cospicuo numero di dipendenti in meno a libro paga. Merito di unaUna cifra davvero pazzesca.Oggi la rosa di Alexander Blessin assume finalmente una dimensione accettabile, annovera appena 26 elementi. Cifra impensabile anche solo poche settimane fa. Tuttavia tra questi giocatori ce n'è anche uno che non rientra nei piani del tecnico tecnico: èRientrato in Liguria a giugno dopo il prestito semestrale al Karagümrük, in Turchia, il mediano francese ha provato invano a convincere herr Blessin che nel nuovo Grifone potesse esserci posto anche per lui.non partecipando al ritiro estivo in Austria e allenandosi in disparte a Pegli assieme agli altri compagni epurati. Compagni che alla spicciolata hanno poi salutato tutti il Signorini Center, lasciando l'ex capitano del Nantes ancora più solo.Ora per lui le strade sono due: continuare a mantenersi in forma nella, come la già conosciuta Turchia oppure Belgio, Grecia o qualche paese extraeuropeo.