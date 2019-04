Nonostante la sua prima stagione al Genoa si stia rivelando meno redditizia di quanto auspicato, la scelta di approdare in Serie A sembra comunque aver premiato Koray Günter.



Utilizzato con il contagocce da Cesare Prandelli, con cui è stato titolare solamente in due gare, il difensore turco sta comunque attirando su di sé le attenzioni di diversi club stranieri. Secondo indiscrezioni raccolte da noi di Calciomercato.com, da alcune settimane il ragazzo è seguito con estrema attenzione da diverse squadre di Premier League e Bundesliga. La dimostrazione la si è avuta domenica sera al San Paolo quando osservatori di Newcastle e Schalke '04 si sono accomodati sulle tribune dello stadio napoletano proprio per seguire in prima persona la prova del 24enne nato in Germania. Una prestazione convincente che ha portato Günter anche a sfiorare il gol nel primo tempo, grazie a un colpo di testa stampatosi sulla traversa.



Arrivato al Genoa in estate a parametro zero, l'ex Galatasaray potrebbe quindi già salutare la Liguria tra poco più di due mesi, soprattutto qualora Prandelli dovesse essere confermato sulla panchina del Grifone.