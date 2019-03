40 passaggi sbagliati in 90 minuti: è il pessimo primato raggiunto ieri dal capitano del Genoa Mimmo Criscito durante la partita contro il Frosinone.



Il dato, evidenziato ieri da Sport Mediaset, proietta il laterale campano in testa alla poco onorevole classifica stagionale degli appoggi falliti da un singolo giocatore nell'arco di una sola gara.



Mai nessuno prima di ieri era infatti riuscito, almeno in questo campionato, a sbagliare quasi un passaggio ogni due minuti.